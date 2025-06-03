شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه الشكر لإبراهيم فخر الدين المدير الفني لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على توجيه الشكر ا فى إبراهيم فخر الدين المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة في قرار مفاجئ .

يأتى توجيه الشكر للمدير الفني بالرغم من حصول الفريق الموسم المنقضى علي الدوري والسوبر المحلي قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا.



ومن المقرر أن يبحث النشاط الرياضى برئاسة خالد العوضى طلبات الموسم الجديد من حيث الصفقات الجديدة والراحلين، خاصة فى ظل وضع ضوابط من قبل الاتحاد تفيد بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.