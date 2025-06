شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مهمة بين ريبيرو وصفقات الأهلى الجديدة قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للأهلي، جلسة خاصة مع الصفقات الجديدة خلال الساعات المقبلة؛ قبل السفر لأمريكا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويرغب المدرب الإسباني فى التعرف على اللاعبين الجدد ومناقشة طموحاتهم وأحلامهم، حيث رفض ربييرو فكرة سفر أي لاعب من أجل تكريمه فقط، أو التواجد دون أن يكون له بصمة مع الفريق.

وفى وقت سابق قال ريبيرو لإدارة الأهلي أنه يرغب فى تقييم اللاعبين بشكل دقيق وجيد، لذا ليس منطقياً أن يتواجد لاعبون فى رحلة أمريكا سيرحلون عن النادى بعد العودة من كأس العالم للأندية.

وتعاقد الاهلى مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل، بعد انتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي.

كما ضم الأهلي حمدي فتحي على سبيل الإعارة من نادي الوكرة القطري للمشاركة في كأس العالم للأندية فقط، فيما عاد ديانج بعد انتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي لمدة موسم، كما يظهر محمد أحمد سيحا حارس المقاولون العرب الذي تم التعاقد معه لمدة خمسة مواسم، والتونسي محمد علي بن رمضان الذي تم التعاقد معه لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي فرينكفاروزي المجري.

فيما قرر مسئولو الأهلي تأجيل الإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك بسبب ارتباطه مع ناديه بنهائي كأس مصر الخميس المقبل أمام بيراميدز

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو الجارى استعداداً لهذه البطولة العالمية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.