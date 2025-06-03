شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3-6-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها الزمالك يخطر اتحاد الكرة بانتهاء عقد زيزو يوم 12 يونيو،و الأهلي يتواصل مع الخلود لحل أزمة ديانج.. واللاعب عرض التنازل عن راتبه، والزمالك : عقد الجفالى بدون شروط جزائية.

الزمالك يخطر اتحاد الكرة بانتهاء عقد زيزو يوم 12 يونيو

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه باستمرار عقد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع النادي ليوم 12 يونيو الجاري.

أيمن الرمادى: نحتاج الجماهير فى نهائي الكأس واللاعبون سيُثبتون أنهم أصحاب كفاءة

قال أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

ملامح قائمة الأهلي المسافرة إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية

يتشاور مسئولو النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني على القائمة التي سيتم اصطحابها إلى أمريكا، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الزمالك : عقد الجفالى بدون شروط جزائية

كشف مصدر بنادى الزمالك أن عقد أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول بالنادى لا يتضمن شرط جزائى حال رحيل اللاعب عن الفريق.

توقف الدورى 25 نوفمبر بسبب مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا وكأس العرب

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إيقاف مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 نوفمبر المقبل.

محمد مصيلحى يرفض التراجع عن الاستقالة رغم تمسك المجلس ببقائه

أكد مصدر مقرب من محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه رفض التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها منذ يومين.

الأهلي يكتفي بـ"عطية الله والدبيس" بالجبهة اليسرى في مونديال الأندية

استقر الرأي داخل النادي الأهلي على الاكتفاء بتواجد الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.