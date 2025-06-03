شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة محمد علي بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

نوهت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي للاعلان عن صفقة جديدة للمارد الأحمر بعد قليل .



وتشير الدلائل لإعلان الاهلي عن صفقة التونسي محمد علي بن رمضان بعدما تم الإعلان عن صفقة محمود حسن تريزيجيه ومحمد سيحا وذلك استعدادا للسفر لأمريكا .

ويسافر الأهلى إلى أمريكا غداً الاربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم الاحد المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.

ويحق لكل نادٍ قيد 26 لاعباً قبل كل مباراة في كأس العالم للأندية بـ24 ساعة، حسب لائحة البطولة التى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".