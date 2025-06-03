شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلي يغيب عن بيراميدز في نهائي كأس مصر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن فريقه في مواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل، بنهائي كأس مصر، بسبب الانضمام لصفوف منتخب بلاده.

وغادر ماييلي القاهرة من أجل الانضمام لمنتخب الكونغو، بعدما نجح اللاعب في قيادة بيراميدز للتتويج بدوري أبطال أفريقيا علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، الماضى، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.