شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: سنقاتل لحصد لقب كأس مصر وموسم الزمالك ليس الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر، وأضاف أن الفريق يلعب بطريقة مختلفة منذ تولي أيمن الرمادي القيادة الفنية، وفي وقت قصير جداً استطاع اللاعبون تنفيذ فكر المدير الفني.

وتابع اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء قائلاً: "هناك تحسن في الأداء بتوالي المباريات خلال الفترة الماضية، وهذا هو أسلوب لعب الزمالك الذي يعتمد على امتلاك الكرة بشكل كبير، ونتقدم بالشكر لأيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق، لا سيما وأنه علمنا أموراً في الكرة كان الزمالك بعيداً عنها في الفترة الماضية".

وتابع عمر جابر: "بطولة كأس مصر مهمة جداً لنادي الزمالك في ختام الموسم، وكنا نتمنى تحقيق بطولات أكثر من ذلك، ونتطلع لحصد اللقب، وهناك تركيز شديد من اللاعبين للفوز من أجل إسعاد الجماهير، خاصة وأن الموسم الحالي لم يكن الأفضل للزمالك، ولدينا فرصة في آخر الموسم لإسعاد الجمهور، وجماهير النادي تستحق أن تفرح، ونتمنى إسعادهم".

وأضاف اللاعب: "هناك تركيز شديد من اللاعبين لتحقيق بطولة كأس مصر في نهاية الموسم، ونتحدث مع بعض لتحقيق البطولة، وندرس فريق بيراميدز، وهو منافس محترم يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ونحترمه جداً، والزمالك يخوض أي مباراة نهائية بوجود الجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب".

وأوضح عمر جابر أن الدوافع موجودة لدى اللاعبين بالزمالك قبل مباراة نهائي الكأس، والفريق يضم لاعبين كباراً، وسنقاتل لتحقيق الفوز باللقب، ونتحدث مع بعض عن أهمية تحقيق اللقب.

وواصل اللاعب قائلاً: "الأداء يتطور من مباراة لأخرى، وكل لاعب مطالب بأن يقاتل في المباراة، وأن يبذل 200% من مجهوده، واللاعبون في قمة تركيزهم من أجل تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير".

وأضاف: "المباريات الأخيرة لم تشهد حضور الجماهير، ولكني متأكد من حضور الجمهور لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، وننتظرهم في المباراة المقبلة، ونعلم حجم تأثيرهم على الفريق، ونسعى لتحقيق اللقب لإسعادهم".

وعلق عمر جابر على موعد اللقاء قائلاً: "تعودنا في شهر رمضان الكريم على خوض المباريات بعد الإفطار، وكنا نتمنى أن يكون الموعد أفضل، أو يتم تغيير اليوم، ولكن الموضوع ليس في أيدينا، وسنحاول التأقلم مع الظروف".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر.