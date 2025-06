شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات سفر زيزو لأمريكا عقب مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الجهاز الاداري بالنادى الاهلى إجراءات سفر أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للقلعة الحمراء لأمريكا عقب نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائى كأس مصر والمقرر لها مساء الخميس المقبل من أجل اللحاق ببعثة المارد الأحمر التى تتوجه غداً للولايات المتحدة الامريكية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

كشف مصدر بالنادى الأهلى أن ناديه سيقوم بقيد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فى قائمته يوم 6 يونيو الجاري، وفقاً للوائح المنظمة للبطولات فى مصر.

وقال المصدر، "الحديث عن انتهاء تعاقد زيزو فى الأول من يوليو غير قانونى، عقد زيزو ينتهى بنهاية الموسم، ونهاية موسم الزمالك يوم 5 يونيو بمباراة بيراميدز فى نهائى الكأس، وبالتالى سنقوم بقيد اللاعب يوم 6 يونيو، ومتأكدون من صحة موقفنا القانونى بعد دراسة عقد اللاعب".

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتهاء منافسات الموسم الحالي، وتحديدا بعد مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو الجاري في نهائي كأس مصر، من أجل الإعلان عن صفقة التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي، والذي ينتهي ارتباطه بالقلعة البيضاء بعد نهاية الموسم الحالي.

ويخوض الزمالك آخر مباراة في الموسم الحالي يوم 5 يونيو المقبل عندما يواجه بيراميدز في نهائي كأس مصر، وفي اليوم التالي وتحديدا أول أيام عيد الأضحى الموافق 6 يونيو سيقوم النادي الأهلي بالإعلان عن صفقة ضم زيزو .

ونجح النادي الأهلي في حسم التعاقد مع زيزو في صفقة انتقال حر، مستغلا نهاية عقد اللاعب مع الزمالك، وتفاوض معه في فترة الحماية المسموح بها من قبل الفيفا.

ولا يشارك زيزو مع الزمالك منذ فترة بعد التأكد من توقيع اللاعب للغريم الأهلي، ويكتفي بالانتظام في تدريبات الفريق الأبيض للاعبين المستبعدين فقط، ويخرج من قوائم مباريات الزمالك بشكل مستمر.

خاطب نادي الزمالك اتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط بشأن شكواه المقدمة قبل فترة ضد أحمد سيد "زيزو".

واستفسر الزمالك في خطاباته عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى المقدمة من النادي ضد زيزو في يوم 4 مايو الماضي.

وأوضح الزمالك في خطاباته أن عقد زيزو معه ينتهي يوم 1 يوليو المقبل ولا يحق له الانتقال لأي ناد آخر قبل هذا التاريخ.

وطالب الزمالك من اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد زيزو مع النادي.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو الجارى استعداداً لهذه البطولة العالمية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.