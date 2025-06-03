شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الرباعي المصري، نوران جوهر، مصطفى عسل، أمينة عرفي، ويوسف إبراهيم، إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 31 مايو وحتى الثامن من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي:

فوز أمينة عرفي على ندى عباس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-4, 11-8.

فوز يوسف إبراهيم على كريم التركي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-14, 11-7, 11-5, 11-6.

فوز نوران جوهر على مارينا ستيفانوني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-4, 11-4.

فوز مصطفى عسل على ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-4, 11-4.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

10 لاعباً في منافسات الرجال: مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، محمد زكريا، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، محمد أبو الغار.

17 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، أمينة عرفي، سلمى هاني، نور الشربيني، سلمى الطيب، نور أبو المكارم، هنا معتز، فريدة محمد، ملك خفاجي، هنا رمضان، زينة ميكوي، كنزي أيمن، منه حامد، مريم متولي.

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش عن نسخة الموسم الماضي.