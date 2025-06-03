شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان أشرف لاعبة الزمالك تعلن إعتزال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نورهان أشرف لاعبة كرة اليد بنادي الزمالك اللعب بعد مسيرة دامت 25 عاما ، حيث أنها بدأت ممارسة اللعبة في عمر السابعة .

وكتبت نورهان أشرف عبر صفحتها الشخصية علي انستجرام: "اليوم فارق في حياتي.. أودع ملاعب الهاندبول بعد 25 سنة من العطاء والتضحية، 25 سنة من الدموع والانتصارات، من التحديات والانجازات. 25 سنة من عمري قضيتها في هذه اللعبة التي عشقتها بكل جوارحي.

بدأت رحلتي مع الهاندبول وأنا في السابعة من عمري، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش لحظات من الفرح لا تُنسى، وتحديات كسرت حاجز المستحيل، وانتصارات رفعتني إلى السماء.

أريد أن أشكر كل من ساندني ودعمني طوال مسيرتي الرياضية، بدءًا من نادي الزمالك ومدربيّ وزملائي في الفريق، وصولًا إلى عائلتي التي كانت دائمًا خلفي.

اليوم، أودع هذه الرياضة التي كانت لي كل شيء، و ستظل. سأبقى دائمًا فخورة بما حققته، وسأواصل العمل في مجال الرياضة بأسلوب مختلف.

وداعًا للهاندبول، لكن البداية الجديدة ستكون مليئة بالحماس والتحديات الجديدة. سأبقى دائمًا أتذكر لحظاتي مع هذه الرياضة، وسأبقى دائمًا أحملها في قلبي".