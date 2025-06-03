شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة الجنازة على شقيق علاء نبيل غداً الأربعاء بمسجد أبو بكر الصديق بشيراتون المطار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي المقاولون العرب عن موعد صلاة الجنازة على الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي للفريق الأول، وشقيق علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة حالياً ونجم المقاولون السابق.

وتقرر تشييع جثمان الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعد صلاة ظهر غد الأربعاء 4 يونيو من مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون المطار ، وسيقام العزاء مساء غد الأربعاء 4 يونيو بمسجد القوات المسلحة بجوار سيتي ستارز قاعة الفردوس.

نعي الاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وجهاز كرة القدم وقطاعات النادي الرياضية والإدارية المختلفة، وفاة الدكتور وائل نبيل، شقيق علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وأخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون، الذي وافته المنية اليوم.

وجاء نعي اتحاد الكرة في بيان رسمي كالتالي:

ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، شقيق علاء نبيل المدير الفني للاتحاد الذى وافته المنية اليوم ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

في جاء نعي المقاولون العرب كالتالي:

ينعي نادي المقاولون العرب مجلس إدارة برئاسة المهندس محسن صلاح وجهاز كرة القدم وقطاعات النادي الرياضية والإدارية المختلفة ، وفاة الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، الذي وافته المنية اليوم.

ويتقدم مجلس الإدارة والعاملين والمنتسبين بنادي المقاولون العرب والأجهزة الفنية والإدارية بخالص العزاء لأسرة الفقيد الغالي وشقيقه علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»