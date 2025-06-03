شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر اتحاد الكرة بانتهاء عقد زيزو يوم 12 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه باستمرار عقد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع النادي ليوم 12 يونيو المقبل.

وأكد الزمالك في خطابه أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم وبانتهاء مباريات بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم 12 يونيو الجاري.

وشدد الزمالك على انه لا يحق للاعب الرحيل عن الفريق حتى موعد المباراة النهائية لـ بطولة كأس الرابطة وهي آخر المنافسات خلال الموسم الجاري.

وسيحتفظ النادي بحقوقه القانونية في حالة عدم التزام اتحاد الكرة بهذا الأمر.