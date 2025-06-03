شكرا لقرائتكم خبر عن 30 أغسطس موعد أول توقف للدوري المصري في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية 30 أغسطس موعدًا لأول توقف في منافسات الدوري، وذلك بسبب معسكر المنتخب المصري، في إطار الحرص على توفير أفضل الظروف الفنية والبدنية للاعبين، وضمان جاهزية مثلى قبل خوض التصفيات المصيرية.

وفي إطار التنسيق المشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن، تقرر تقديم موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2025 – 2026، ليكون يوم 8 أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 أغسطس.

وجاء هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة للاعبي الأندية لخوض ثلاث إلى أربع جولات في المسابقة المحلية قبل انضمامهم إلى معسكر المنتخب الوطني الأول المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل، ضمن استعداداته لاستئناف مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا التعديل في مواعيد الموسم الجديد من الدوري المصري في سياق خطة متكاملة تهدف إلى إنهاء المسابقة المحلية قبل انطلاق كأس العالم بمدة كافية، تسمح للجهاز الفني بإقامة معسكر إعداد قوي وشامل، يعزز من فرص المنتخب الوطني في تمثيل مشرف للكرة المصرية على الساحة العالمية.