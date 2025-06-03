شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح قائمة الأهلي المسافرة إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يتشاور مسئولو النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني على القائمة التي سيتم اصطحابها إلى أمريكا، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتم الاستقرار على بعض الأسماء المقرر أن تنضم لقائمة الأهلي المسافرة إلى أمريكا، بينما يوجد هناك بعض الأسماء محل تشاور ويتم بحث موقفها من السفر أو استبعادها من القائمة.

وأبرز الأسماء المرشحة للسفر إلى أمريكا، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وعمر كمال ومروان عطية وإمام عاشور وحمدي فتحي وأفشة وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر ومحمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي ونيتس جراديشار وحسين الشحات وكريم نيدفيد.

فيما لم يحسم مصير كلا من مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح والعائدين من الإعارة والشباب، وهم أحمد عابدين وأحمد خالد كباكا وعبد الله بستانجي وسمير محمد وحمزة عبد الكريم.

ويبحث الأهلي ضم بعض الأسماء التي لم يتم حسمها مع إضافة عنصرين جديدين وهما أحمد مصطفى زيزو بعد حسم الصفقة عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر وأحمد رمضان بيكهام.

على جانب آخر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تعثر مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء مع نظرائهم في سيراميكا بشأن الحصول على خدمات محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب مغالاة ناديه المالية.

وتعثرت مفاوضات الأهلي مع سيراميكا بشأن شراء شكري، بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها من قبل ناديه للتخلي عن خدمات اللاعب، حيث كان النادي الأهلي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتسبب مطالب سيراميكا في الحصول على مبلغ مالي كبير وبعض المزايا الإضافية في تعثر المفاوضات بين الناديين، وتأكد عدم ضم اللاعب قبل السفر إلى أمريكا، على أن يتم تحديد موقف اللاعب بعد انتهاء منافسات مونديال الأندية.

هذا فى الوقت الذى دخل فيه عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي حسابات نادي سيراميكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب من حسابات الأجهزة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الماضي، حيث لم يشارك اللاعب بالشكل الكافي وكان يتواجد على دكة البدلاء، ولم يشارك سواء فى مركز الظهير اليمن أو الجناح اللذين يجيد اللعب فيهما.