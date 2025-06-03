شكرا لقرائتكم خبر عن فرح حازم لاعبة يد الأهلي تجري عملية جراحية بالغضروف الخلفي للكتف والان مع تفاصيل الخبر

أجرت فرح حازم، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي عملية جراحية خلال الساعات الماضية، بعد إصابتها بقطع بالغضروف ‏الخلفي للكتف، وهي الإصابة التي عانت بسببها خلال الفترة الماضية‎.‎

وأكد الجهاز الطبي للفريق حاجة اللاعبة للحصول على راحة كبيرة بعد الإصابة ثم تعود بعد ذلك للمشاركة في التدريبات، ‏عقب اجتياز فترة العلاج الطبيعي والتأهيل البدني‎.‎

وحرص الجهاز الفني، بقيادة محمد عادل، ولاعبات الفريق، على الاتصال باللاعبة للاطمئنان عليها عقب إجرائها العملية ‏الجراحية، والتأكيد على ثقة الجميع بقدرتها على العودة بأسرع وقت.‏