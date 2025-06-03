شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول مباراة لسلة الاتحاد السكندرى ببطولة BAL بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالثلاثاء، 03 يونيو 2025 07:15 م
يستعد فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى للمشاركة في منافسات دورى الأندية أبطال أفريقيا لكرة السلة BAL ، والتي تقام بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.
وشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعب وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.
ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندرى مع نظيره الأهلى الليبى في الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة فى المباريات الترتيية، كأول مباراة يخوضها الفريق فى المنافسات، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي 8 و 9 يونيو حيث يلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس ويتحدد الترتيب وفقا لنقاط
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