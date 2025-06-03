شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول مباراة لسلة الاتحاد السكندرى ببطولة BAL بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى للمشاركة في منافسات دورى الأندية أبطال أفريقيا لكرة السلة BAL ، والتي تقام بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

وشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعب وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.

ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندرى مع نظيره الأهلى الليبى في الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة فى المباريات الترتيية، كأول مباراة يخوضها الفريق فى المنافسات، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي 8 و 9 يونيو حيث يلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس ويتحدد الترتيب وفقا لنقاط