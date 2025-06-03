شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستقر على فسخ عقد السويدى رافائيل يورك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادي زد على فسخ عقد رافائيل يورك، لاعب الفريق والذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضية، لاسيما وأن اللاعب السويدى الجنسية فشل في إثبات نفسه مع الفريق منذ القدوم إليه.

واقترب نادي زد من ضم ثنائي مودرن سبورت أحمد عاطف وغنام محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، من أجل العودة للمنافسة على المراكز الأولى في بطولة الدوري.

ويخوض مسئولو نادي زد مفاوضات مع نظرائهم في مودرن سبورت من أجل ضم الثنائي عاطف وغنام في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة تبادلية نظير انتقال لاعبين من زد إلى موردن، وأبرز الأسماء المطروحة للرحيل هي علي لطفي، لاسيما أن نادي مودرن سبورت يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى.

ويبحث مجلس إدارة نادي زد مع حمادة صدقي المدير الفني للفريق، اللاعبين المطلوب ضمهم من الأهلي ضمن صفقة بيع عقد مصطفى العش، لاعب زد والمعار حاليا إلى الفريق الأحمر.

وعرض مسئولو النادي الأهلي دفع مقابل مالي والتخلي عن لاعب أو أكثر نظير موافقة زد على بيع عقد مصطفى العش بشكل نهائي، وأبرز اللاعبين المعروضين من الأهلي محمد الضاوي كريستو ورضا سليم وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح.

واستقر مسئولو نادي زد على تقييم كل اللاعبين الأجانب المقيدين في قائمة الفريق للموسم الحالي، بعد نهاية الموسم الحالي لتحديد موقفهم من الاستمرار أو رحيلهم سواء عن طريق بيعهم أو إعارتهم أو فسخ عقدهم بالتراضي.