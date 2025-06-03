شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يسجل 10 أهداف في موسم مميز مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مروان حمدى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، موسم مميز مع فريقه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب صن داونز، كما ينافس الفريق السماوي علي لقب كأس مصر، في المباراة النهائية أمام الزمالك.

وشارك مروان حمدى في 35 مباراة مع بيراميدز بالموسم الحالي، بمعدل 1357 دقيقة، سجل خلالهم 10 أهداف، وصنع 3.

ويعتمد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على مروان حمدى بشكل دائم في جميع المباريات، حيث يقوم المدير الفني باستخدام اللاعب كأحد الأوراق الرابحة مع فيستون ماييلى، أو يتم الدفع به في بعض المباريات بشكل أساسى.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، الماضى، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.