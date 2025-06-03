شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم كأس مصر من بيراميدز لتجهيزه قبل نهائى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم اتحاد الكرة ، كأس مصر من نادى بيراميدز حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، حيث تم حاليا تجهيزه استعدادا لنقله لاستاد القاهرة يوم الخميس لتسليمه للفائز فى المباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز.

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر فى النسخة الماضية على حساب زد بعدما فاز عليه بهدف نظيف سجله فيستون ماييلى.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الحالي، والتي ستجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وبالنظر إلى سجل مباريات بسيوني مع الفريقين خلال الموسم الحالي نجد أنه أدار 5 مباريات لفريق بيراميدز خلال الموسم الحالي، وحقق بيراميدز الفوز في جميع هذه المباريات الخمس.

وعلى الجانب الآخر، أدار بسيوني مباراتين لفريق الزمالك هذا الموسم، فاز في إحداهما وخسر الأخرى.

وما يزيد من أهمية هذه الإحصائيات هو أن محمود بسيوني كان حكمًا لمباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا.

يبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري المصري، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

ويستهدف فريق بيراميدز، حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج الهام ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

على صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الكأس، نجد أن الزمالك لعب ضد بيراميدز، في 3 مناسبات سابقة. اللقاء الأول بين الفريقين كان في نهائي البطولة لموسم 2018-2019، وحقق فريق الزمالك اللقب بالفوز بثلاثية دون رد.

اللقاء الثاني بين الفريقين أقيم لحساب الدور نصف النهائي لموسم 2021-22، وخسر الزمالك حينها فرصة الصود للنهائي بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح.

اللقاء الثالث بين الفريقين لعب في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لموسم 2022-23، وانتصر الزمالك بركلات الترجيح 7-6. ويعد بيراميدز آخر المتوجين بالبطولة، حيث انتصر على زد في المشهد النهائي.