شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب إنهاء إجراءات صفقة بيكهام لسفره مع البعثة إلى أمريكا غداً والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي إنهاء إجراءات صفقة انضمام أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، إلى صفوف الفريق الأحمر قبل السفر إلى أمريكا استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يرغب في لحاق اللاعب برحلة الفريق المتجهة إلى ميامي غدا ومرافقة البعثة الحمراء.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع نظرائهم في سيراميكا على التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع الأخير على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم المقبل.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي اتفق على ضم بيكهام على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين جنيه، مع أحقية شراء اللاعب بعد نهاية مدة الإعارة مقابل 30 مليون جنيه، ليصل إجمالي الصفقة إلى 40 مليون جنيه، حال قيام الأهلي بتفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي.

وطلب مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري من سيراميكا، ونجح في حسم صفقة بيكهام، ولكن حتى الآن لم يحسم صفقة شكري، ويعمل على حسم الصفقة خلال الساعات القادمة.

ويرغب الأهلي في تدعيم مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية منتصف يونيو الجاري وفي الموسم المقبل، لاسيما بعد رحيل علي معلول ورامي ربيعة ووجود عجز في هذين المركزين.