شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إلغاء دوري مواليد 2008 في الموسم المقبل 2025 – 2026 والان مع تفاصيل الخبر

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إلغاء مسابقة دوري مواليد 2008 تحت 17 سنة من المسابقات المحلية خلال الموسم الرياضي 2025 – 2026، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة مسابقات الناشئين وتطوير منظومة اكتشاف المواهب في مصر.

وجاء هذا القرار بعد موافقة جماعية من أندية الدوري المصري الممتاز على المقترح، الذي طُرح خلال اجتماعات رسمية بين الاتحاد وممثلي الأندية، ضمن جهود إعادة ترتيب الفئات السنية بما يتماشى مع رؤية التطوير الفني والهيكلي لكرة القدم المصرية.

ويُعد هذا الإلغاء جزءًا من خطة أوسع يعمل عليها الاتحاد المصري لكرة القدم لتقييم الفئات العمرية المختلفة، وضمان توجيه الموارد الفنية واللوجستية نحو الفئات الأكثر تأثيرًا على مستقبل الكرة المصرية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

ومن المتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن بدائل أو برامج تطويرية أخرى للاعبين من مواليد 2008 لضمان استمرار تنميتهم الكروية ضمن منظومة أكثر فعالية وتنظيمًا.