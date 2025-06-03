شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس إدارة نادي النصر الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع جميع اعضاء مجلس ادارة نادي النصر الرياضي، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على استقرار النادي وحل كافة المشكلات القائمة بين أعضاء المجلس.

وشهدت الجلسة دراسة ومناقشة كافة الجوانب التي تعلقت بخلافات مجلس الادارة، واتفق الاطراف على بداية مرحلة جديدة من اجل اعلاء مصلحة النادي.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة على حرصه على عقد هذا الاجتماع ايمانا بأهمية الحفاظ على استقرار الكيانات الرياضية، وإنهاء أي خلافات قد تعرقل مسيرة النادي وتؤثر على دوره المجتمعي والرياضي الهام.

موضحا انه خلال اللقاء تم فتح قنوات حوار صريحة وبناءة بين جميع الأطراف، بما يحقق مبدأ المشاركة والتعاون المشترك، ويضمن العمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة النادي وأعضائه.

واختتم حديثه لمجلس الادارة بضرورة تغليب المصلحة العامة والعمل بروح المسؤولية والحرص على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في الوسط الرياضي المصري.