شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس حفل زفاف سيد نيمار لاعب البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

احتفل سيد "نيمار" لاعب البنك الأهلى بعقد قرانه بالأمس الإثنين وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم وزملائه في الزمالك فريقه السابق،حيث حرص الجميع على الرقص،والاحتفال باللاعب وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

ووضع مسئولو لجنة التخطيط بنادى الزمالك سيد عبد الله نيمار، لاعب الفريق الكروى الأول المعار لصفوف البنك الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى، تحت الأنظار، من أجل عودته للقلعة البيضاء مع انتهاء مدة إعارته.

ولفت سيد نيمار الأنظار بشدة بعد المستوى المبهر الذى ظهر عليه، حيث نجح طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى فى تطوير إمكانيات اللاعب ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، وعلى رأسهم نادى الزمالك الذى بات يدرس عودة اللاعب فى الموسم المقبل وعدم تجديد إعارته أو بيعه.