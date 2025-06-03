شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر بدر رجب.. ويقدر ما قدمه لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

وجه النادي الأهلي الشكر لبدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين عما قدمه من جهد وعطاء طوال فترة توليه المسئولية ومساهمته في تطوير الجانب الفني للقطاع.

جاء ذلك في اجتماع لجنة التخطيط اليوم مع محمد يوسف المدير الرياضي لمناقشة استعدادات قطاع الكرة للموسم الجديد.

وأكد الحضور التقدير الكامل للكابتن بدر رجب وإقرار حقوقه التعاقدية.

في سياق آخر، يسافر الأهلى إلى أمريكا غداً الاربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم الاحد المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.

ويحق لكل نادٍ قيد 26 لاعباً قبل كل مباراة في كأس العالم للأندية بـ24 ساعة، حسب لائحة البطولة التى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".