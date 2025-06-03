شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشكر الزمالك وسيراميكا على تهنئة التتويج بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادي بيراميدز ومجلس إدارته بخالص الشكر والامتنان على التهنئة الرقيقة من نادي الزمالك العريق ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، بمناسبة تحقيق الإنجاز الكبير بالفوز بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويتقدم نادي بيراميدز بخالص الشكر لنادي الزمالك على دوره الوطني، على الموافقة على تأجيل مباراة الفريقين في كأس مصر، مما دعم فرصتنا كممثل لمصر في التركيز على المباريات الإفريقية، كذلك مساندته وجماهيره الوفية في المباراة النهائية، وذلك في ظل العلاقة الوطيدة والأخوية بين الناديين، متمنين لنادي الزمالك، قلعة الرياضة المصرية، دوام التوفيق .

وإذ يؤكد نادي بيراميدز أن فوزه بالبطولة الإفريقية هو إنجاز جديد يُضاف لمصر وجمهور كرة القدم العظيم، كما تقدم بيراميدز بالشكر لنادى سيراميكا على تهنئته بالتتويج بالبطولة.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، الماضى، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.