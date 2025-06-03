شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراتى لافيينا وأسمنت أسيوط الفاصلتين لتحديد الصاعد للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت القرعة التي أجرتها إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، بين فريقى لافيينا وأسمنت أسيوط لتحديد الفريق الصاعد منهما لدورى المحترفين في الموسم المقبل، عن إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 7 يونيو الجارى على ملعب الأسيوطى سبورت في تمام الخامسة مساء، على أن تقام مباراة العودة يوم 10 يونيو على ستاد أسمنت أسيوط في تمام الخامسة مساء.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، في اجتماعه أمس الموافقة علي اقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والعودة بين فريقي لافيينا " أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين " وأسمنت أسيوط" بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني ب" ليكتمل دوري المحترفين بـ 18 ناديا في الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إيقاف مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 نوفمبر المقبل استعدادا لمشاركة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ومنتخب مصر الثانى بقيادة حلمى طولان فى بطولتى أمم أفريقيا وكأس العرب.

أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه تقرر تقديم موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، لتبدأ يوم 8 أغسطس المقبل بدلاً من 15 من الشهر ذاته بعد التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب والجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام حسن.