شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفي بـ"عطية الله والدبيس" بالجبهة اليسرى في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

استقر الرأي داخل النادي الأهلي على الاكتفاء بتواجد الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

ورغم مفاوضات الأهلي مع سيراميكا لضم محمد شكري، وتدعيم صفوفه قبل المشاركة في مونديال الأندية، ولكن استقر الرأي على الاكتفاء بالثنائي عطية الله والدبيس، لاسيما وأن إعارة عطية الله مستمرة حتى الانتهاء من مونديال الأندية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تعثر مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء مع نظرائهم في سيراميكا بشأن الحصول على خدمات محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب مغالاة ناديه المالية.

وتعثرت مفاوضات الأهلي مع سيراميكا بشأن شراء شكري، بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها من قبل ناديه للتخلي عن خدمات اللاعب، حيث كان النادي الأهلي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتسبب مطالب سيراميكا في الحصول على مبلغ مالي كبير وبعض المزايا الإضافية في تعثر المفاوضات بين الناديين، وتأكد عدم ضم اللاعب قبل السفر إلى أمريكا، على أن يتم تحديد موقف اللاعب بعد انتهاء منافسات مونديال الأندية.

هذا فى الوقت الذى دخل فيه عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي حسابات نادي سيراميكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب من حسابات الأجهزة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الماضي، حيث لم يشارك اللاعب بالشكل الكافي وكان يتواجد على دكة البدلاء، ولم يشارك سواء فى مركز الظهير اليمن أو الجناح اللذين يجيد اللعب فيهما.