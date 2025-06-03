شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق يستفسر من الزمالك عن عرض الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

استفسر المغربى صلاح الدين مصدق من مسئولي الزمالك عن تفاصيل العرض الذى تلقاه النادى من الوداد المغربى لضم اللاعب على سبيل الإعارة.

وطلب مصدق معرفة موقف الزمالك من العرض خاصة وأن اللاعب يرغب للبقاء في الزمالك ويرفض الرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل رغبته في تحقيق بطولات مع الفريق.

وقال اللاعب للمقربين منه أنه لم يحصل على فرصته كاملة حتى الآن مع الزمالك ، حيث شارك مع الزمامرة المغربى فريقه السابق في كل المباريات قبل الانضمام للزمالك.

وكان الزمالك تلقى عرضا رسميا من الوداد المغربى لضم صلاح مصدق على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب كشف لمقربين منه أنه يتحفظ على الرحيل على سبيل الإعارة، وحال موافقة الزمالك على العرض فلن يقبل أن يكون الرحيل للإعارة بل بيع نهائي.