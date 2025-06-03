الامارات | إنتر ينفصل عن مدربه إنزاغي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المدرب سيموني إنزاغي ترك منصبه.

ويرحل المدرب (49 عاما) بعد ثلاثة أيام من الخسارة القاسية 5-صفر من باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولن يقود إنتر في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وأنهى إنزاغي وإنتر الموسم بطريقة مخيبة للآمال، بعد احتلال المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن البطل نابولي، وودع كأس إيطاليا من الدور قبل النهائي بالخسارة 4-1‭ ‬بمجموع المباراتين أمام غريمه المحلي ميلان.

وقال إنزاغي في بيان منفصل «حان الوقت لأقول وداعا لهذا النادي بعد رحلة استمرت لأربع سنوات، قدمت خلالها كل شيء».

وحقق إنزاغي خلال فترته في إنتر ستة ألقاب، بعد فوزه بالدوري الإيطالي مرة واحدة، ولقبين في كأس إيطاليا، وثلاث ألقاب في كأس السوبر الإيطالي.

وأضاف «أود أن أوجه كلمة أخيرة للملايين من جماهير إنتر التي شجعتني، وبكوا وعانوا في اللحظات الصعبة، وضحكوا واحتفلوا بستة ألقاب حققناها معا: لن أنساكم أبدا».

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن إنزاغي سينضم إلى نادي الهلال السعودي في المستقبل القريب، وسيقوده في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.