الامارات | تصفيات آسيا لمونديال 2026.. رحلة عربية عاصفة على مقاعد المدربين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت رحلة ممثلي العرب الذين يخوضون الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، عاصفة على صعيد القيادة الفنية مع تغييرات طالت المنتخبات التسعة التي تدخل جميعها الجولة التاسعة قبل الأخيرة وهي لا تزال في دائرة المنافسة على التأهل، إن كان مباشرة أو عبر دور رابع.

في المجموعة الأولى التي حسمت بطاقتها الأولى المؤهلة مباشرة إلى النهائيات لصالح إيران، تحتل الإمارات المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن أوزبكستان الثانية وضمنت أقله خوض الدور الرابع، فيما تأتي قطر في المركز الرابع وانحصرت حظوظها بمنافسة قيرغيزستان على إكمال التصفيات في الدور الرابع.

وستكون الجولة التاسعة المقررة الخميس الظهور الأول للمنتخب الإماراتي بقيادة المدرب الجديد الروماني كوزمين أولاريو الذي يتوجب عليه حسم المواجهة المصيرية المقررة الخميس في أبوظبي ضد أوزبكستان التي يكفيها التعادل للتأهل إلى النهائيات لأول مرة.

ولجأ الاتحاد الإماراتي إلى كوزمين بعدما أنهى تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو بينتو عقب الجولة الثامنة والفوز على كوريا الشمالية 2-1 بأيام قليلة.

ويعرف ابن الـ55 عاما الكرة الإماراتية جيدا من خلال تدريبه العين وشباب الأهلي والشارقة منذ 2021 حتى قيادته في 18 مايو إلى لقب دوري أبطال آسيا 2.

من ناحية المنتخب القطري، ستكون مباراته الشاقة الخميس ضد ضيفه الإيراني معمودية النار أيضا بالنسبة لمدربه الجديد الإسباني خولن لوبيتيغي الذي خلف مواطنه لويس غارسيا بعد إنهاء عقد الأخير بالتراضي، لينتهي المشوار الذي بدأه في ديسمبر الماضي خلفا للإسباني الآخر ماركيس لوبيس «تينتين»، بطل تتويج قطر بكأس آسيا 2023.

في المجموعة الثانية، ما زال باب الصراع مفتوحا على مصراعيه بالنسبة للمنتخبات العربية الخمسة المتواجدة فيها بصحبة العملاق الكوري الجنوبي الذي يحتاج الخميس إلى التعادل مع مضيفه العراقي كي يضمن تأهله.

وسيكون الأردن على موعد مع التاريخ في حال فوزه على سلطنة عمان في مسقط وخسارة العراق أمام كوريا الجنوبية.

المنتخبات العربية الخمسة شهدت تغييرا في منصب المدرب في مراحل مختلفة من التصفيات، بدءا من الأردن ثاني المجموعة الذي عين المغربي جمال السلامي في يونيو 2024 بدلا من مواطنه الحسين عموتة المستقيل بعد قيادة «النشامى» إلى الدور الثالث من التصفيات، وبالتالي كأس آسيا 2027.

وبالنسبة للمنتخب العراقي الحالم بخوض النهائيات العالمية للمرة الثانية، بعد أولى عام 1986، فيخوض الخميس ضد كوريا الجنوبية مباراته الأولى بقيادة الأسترالي غراهام أرنولد الذي يتولى المهمة خلفا للإسباني خيسوس كاساس المقال في منتصف أبريل مع مساعديه بسبب «إخلالهم الجسيم بالالتزامات التعاقدية».

وبقيادة كاساس الذي استلم المهمة في العام 2022 وقادهم للظفر بكأس الخليج 2023 على أرضهم، خسر «أسود الرافدين» مباراتهم الأخيرة في التصفيات ضد فلسطين 1-2، ما قلّص من فرصهم في التأهل المباشر.

وعلى غرار العراق، لا تزال الفرصة قائمة أمام عُمان للتأهل المباشر لأول مرة في تاريخ السلطنة التي اختبرت تغييرا في منصب المدرب في خضم حملتها في التصفيات حين اختارت المحلي رشيد جابر لتولي المهمة في سبتمبر الماضي خلفا للتشيكي ياروسلاف شيلهافي الذي استلم المنصب في فبراير 2024 وكان من المفترض أن يبقى حتى صيف 2026، لكنه لم يقد المنتخب سوى في ست مباريات، بينها أربع في الدور الثاني من التصفيات إضافة إلى اثنتين في الدور الثالث خسرهما أمام العراق 0-1 وكوريا الجنوبية 1-3.

من جهة فلسطين والكويت اللتين لا تزالان حسابيا في دائرة الصراع على خوض الدور الرابع، فقد أعفى الأول مدربه التونسي مكرم دبوب من منصبه في أوائل ديسمبر الماضي واستعان بالمحلي إيهاب أبو جزر بعد الفشل في تحقيق أي فوز في الجولات الست الأولى من الدور الثالث، فيما خاض الثاني التصفيات بمدربين هما البرتغالي روي بينتو ثم الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتسي الذي استغني عنه.

في الثالثة التي تأهلت عنها اليابان، يتواجد منتخبان عربيان هما السعودي الذي ما زال في دائرة الصراع مع أستراليا وإندونيسيا على البطاقة الثانية، والبحريني الذي انحصرت آماله بخوض الدور الرابع.

لجأ «الأخضر» السعودي مجددا إلى المدرب الفرنسي هيرفيه رونار الذي عاد إلى مهمته السابقة في أواخر أكتوبر الماضي بعد إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني، لكنه بدأ مشواره بتعادل أمام أستراليا 0-0 ثم خسارة أمام إندونيسيا 0-2 قبل الاستفاقة على حساب الصين (1-0) ثم التعادل في اليابان (0-0).

من جهة البحرين، فبدأت التصفيات بقيادة الأرجنتيني بيتسي الذي غادر بعد جولتين على بداية الدور الثاني بعد إنهاء العقد بالتراضي، واستلم المهمة الكرواتي دراغان تالاييتش منذ حينها.