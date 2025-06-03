الامارات | فرنانديش يرفض الانتقال إلى السعودية للبقاء مع يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض لاعب خط الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديش عرضا ضخما لمغادرة مانشستر يونايتد الانجليزي إلى الدوري السعودي لكرة القدم، مفضلا أن يكون جزءا من عملية إعادة بناء بقيادة مدربه مواطنه روبن أموريم في "أولد ترافورد"، وفقا لما أفادت تقارير صحافية الثلاثاء.

أشارت هذه التقارير إلى أن الهلال كان على استعداد لدفع قرابة 135 مليون دولار ليونايتد للحصول على خدمات قائد يونايتد ابن الـ 30 عاما، لكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي.

أنهى يونايتد الدوري في المركز الخامس عشر في أسوأ نتيجة له منذ سنوات عدة. كما خسر نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام توتنهام 0-1.

وكان فرنانديش من بين قلّة من اللاعبين قدم مستوى جيدا في الموسم المنصرم، حيث سجل 19 هدفا ومرر 19 كرة حاسمة في جميع المسابقات.

تحدث لاعب خط الوسط عن مستقبله بعد هزيمة "الشياطين الحمر" أمام توتنهام في بلباو الاسبانية الشهر الماضي، قائلا "إذا كان النادي يعتقد أن الوقت قد حان للانفصال لمجرد الربح (المادي) أو أي شيء آخر، فهذا هو الواقع، وكرة القدم أحيانا تكون هكذا".

لكن مع تزايد التكهنات حول مستقبله، أعرب المدرب أموريم الأسبوع الماضي عن اعتقاده بأن مواطنه سيبقى في "أولد ترافورد".

وقال غاري نيفيل قائد يونايتد السابق إن هذا التطور "مهم"، وأضاف "أعتقد أن هناك جانبا في هذا الوضع جعل يونايتد يحصل على هذا المبلغ المالي، لشخص في سن برونو، بالطبع، لا يمكن القول إنها كانت صفقة سيئة".

وتابع "لكن، من ناحية أخرى، كان برونو فرنانديش نجم مانشستر يونايتد، بمفرده أحيانا، على مدار السنوات الأربع أو الخمس أو الست الماضية. إنه لاعب بالغ الأهمية".

وأردف "رفضه هذا المبلغ في وقت يمر فيه مانشستر يونايتد بأضعف حالاته، وقوله: +لا، أريد أن أقاتل لأتجاوز هذا، أريد أن أتجاوزه، أريد أن أحقق إنجازات+، أعتقد أن هذا يُظهر الكثير عنه كشخص وكشخصية".

واستطرد قائلا "يحتاج النادي إلى أشخاص قادرين على تجاوز العقبات من أجله".

شارك فرنانديش في 290 مباراة وسجل 98 هدفا مع يونايتد منذ انتقاله إليه مقابل 47 مليون جنيه إسترليني من سبورتينغ في يناير 2020.