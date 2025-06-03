شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستغنى عن بطلة العالم بالكاراتية لمخالفة اللوائح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي الاستغناء عن اللاعبة مريم أسامة صابر، لاعبة فريق الكاراتيه وبطل العالم، وذلك لمخالفتها لوائح النادي بالمشاركة في إحدى البطولات دون الحصول على إذن مسبق من إدارة النادي.

توج منتخب الكاراتيه بعدد 6 ميداليات متنوعة بمنافسات الدورى العالمى التى تقام بمدينة الرباط المغربية، الميداليات مقسمة إلى ذهبية وفضيتين و 3 برونزيات.

توج بالميداليات كل من عبد الله ممدوح الميدالية الذهبية فى منافسات كومتية رجال -75 ك، والفضيات عن طريق طه طارق كومتيه رجال فوق 84 كجم، وهدير هندى كومتيه آنسات تحت 68 ك.

وعلى مستوى الميداليات البرونزية تحققت عن طريق على الصاوى بمنافسات كومتيه رجال. تحت 67 ك، وزياد الغريب كومتيه رجال تحت 60 ك بالاضافة إلى نورسين على كومتيه آنسات تحت 61 ك.