شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور .. 2 أولمبياد و 5 أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر مطار القاهرة اليوم الثلاثاء الحكم الدولي محمود عاشور متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي تنطلق في 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو القادم.

عاشور سيكون ممثلاً للتحكيم المصري في البطولة ضمن 24 حكماً لتقنية الفيديو في النسخة التي اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي برئاسة الإيطالي بيير لويجي كولينا لإدارتها 117 حكماً من 41 دولة بواقع 35 حكماً للساحة و58 حكماً مساعداً.

الجدير بالذكر أن عاشور (10 أكتوبر 1976) فرض نفسه كواحد من أهم وأفضل حكام تقنية الفيديو في أفريقيا والوطن العربي في الفترة الأخيرة ، حيث تألق في أمم أفريقيا الماضية بكوت ديفوار وشارك في 10 مباريات منها المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو وكذلك المباراة النهائية بين "الأفيال البرتقالية" ونيجيريا ، كما شارك في دورة باريس الأولمبية 2024 ومن قبلها دورة طوكيو 2020 وبعدها كأس الخليج الأخيرة بدولة الكويت 2024 ، علماً بأنه بدأ مسيرته في الدرجة الأولى عام 2008 وتقلد الشارة الدولية عام 2011.

وسجل محمود عاشور إسمه ضمن كبار الحكام فى تاريح التحكيم المصرى، حيث شارك فى تحكيم دورتين للألعاب الأولمبية و5 بطولات أمم أفريقيا وبطولة كأس العالم للأندية.