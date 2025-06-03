شكرا لقرائتكم خبر عن سفر كوستا وندياى اليوم بعد الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يغادر القاهرة اليوم الثنائى الغينى جيفرسون كوستا والسنغالى سيدى ندياى لاعبا فريق الزمالك، بعد فسخ التعاقد بينهما وبين النادى بالتراضى خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يغادر الثنائى مساء اليوم، بعد أن جمعا متعلقاتهما من النادى، حيث يرغب مسئولو الزمالك ضم لاعبين تحت السن، للاستعانة بهم الفترة المقبلة، في ظل عدم الاستعانة بالثنائى بالفريق الأول، إلا في أوقات قليلة ، ولم يقدما المردود المطلوب منهما خلال الفترة الماضية.

وانضم ندياى إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 4 مواسم، كما انضم جيفرسون كوستا للفريق الصيف الماضى أيضا، وتم قيد الثنائى تحت السن.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.