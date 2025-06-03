شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحسم مصيره مع الأهلي بعد مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يحسم حسين الشحات لاعب الأهلي مصيره من الرحيل عن القلعة الحمراء أو البقاء بعد الانتهاء من خوض منافسات بطولة كاس العالم للاندية في شهر يونيو الجاري.

الشحات يدرس الرحيل عن الأهلي وسط منافسة قوية وعروض عربية

ويدرس الشحات فكرة الرحيل عن الأهلي، لاسيما مع صعوبة الحصول على فرصة المشاركة أساسيا، ويبحث العروض المقدمة للتعاقد معه من أندية عربية.

ويشهد مركز الجناح بالأهلي منافسة قوية بعد التعاقد مع الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وتواجد الرباعي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وعمر كمال، ومحمد عبد الله.

وقرر مسئولو الكرة بـ النادي الأهلي إحالة موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من إعارة لنادي قطر القطري إلى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأحمر، لتحديد مصيره من البقاء وقيده فى قائمة الأهلي بالموسم الجديد أو تسويق اللاعب، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

غموض حول مستقبل أحمد عبد القادر مع الأهلي بعد نهاية إعارته

ويحدد قرار خوسيه ريبيرو موقف إدارة الأهلي من مناقشة العروض المقدمة لشراء خدمات أحمد عبد القادر حال رفض قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد، أو قيده في قائمة الموسم الجديد، حال قرر المدرب الإسباني الإبقاء على اللاعب وعدم مناقشة أية عروض تخص اللاعب في الصيف الحالي.

وتسود حالة من الغموض من موقف عودة أحمد عبد القادر لصفوف الأهلي في الصيف الحالي، بعد انتهاء إعارته في الدوري القطري، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الجناح مثل محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وأحمد مصطفى زيزو وحسين الشحات، بخلاف إمام عاشور الذي يجيد اللعب في هذا المركز.