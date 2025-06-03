شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يدرس فسخ عقد محمود متولي والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادي الاتحاد السكندري فسخ عقد محمود متولي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعدم استمراره مع الفريق ، بعد موسم واحد من انضمامه إلى زعيم الثغر قادما من النادي الأهلي.

ويخطط مسئولو نادي الاتحاد لإنهاء الارتباط مع محمود متولي في ظل كثرة الإصابات التي تداهم اللاعب، والتي كانت سببا في رحيله عن الأهلي أيضا، لاسيما وأن الفريق لا يستفاد من خدماته بالشكل الكافي، بخلاف أن اللاعب يتقاضى راتب سنوي كبير ويعد مرهقا لخزينة النادي.

وأعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الموسم المقبل، بعد ساعات من استقالة محمد مصيلحي من الاستمرار في رئاسة زعيم الثغر.

وأعلن عبد العاطي استقالته في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك: "جماهير سيد البلد وأهلي وأهل اسكندرية الجميلة الذين تربطني بهم علاقات وروابط راقية ومميزة وتجارب سابقة وحالية تجعل لكم قدراً كبيراً من الود والاحترام انتم أهلٌ له. وبقدر سعادتي بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في مرحلة صعبة من هذه النسخة الاستثنائية من الدوري بقدر خوفي وقلقي من عدم التوفيق في وضع الاتحاد في المكانة التي يستحقها بين الكبار،وكان هناك اتفاقاً ضمنياً بيني وبين الاستاذ محمد مصيلحي ومجلس الإدارة على وضع خطة عمل تصحيحية ومشروع للنهوض بمنظومة الكرة في النادي واحسب انني لم ادخر جهداً في هذه الفترة القصيرة لتحقيق اولى أولويات هذا المشروع وهو الابقاء على الاتحاد في مكانة متقدمة في مجموعة الهبوط في الدوري وهو ما تم تحقيقه بفضل الله وتوفيقه".

تابع: "وكم كنت اتمنى ان تستمر هذه التجربة حتى يتم تحقيق الأهداف التي تم وضعها لإسعاد جماهير النادي والمدينة العظيمة ولكن ولظروف خاصة خارجة عن إرادتي أولا ولاستقالة الحج مصلحي ثانياً وارتباطي معه باتفاق وميثاق شرف يؤسفني أن أتقدم باعتذاري عن اكمال المهمة وتقديم استقالتي عن القيادة الفنية للفريق مع خالص حبي وتقديري لكم جميعاً على ما قدمتم لي والجهاز الفني من دعم ومساندة. واتمنى من الله أن يوفق الإدارة فيما هو قادم لما فيه مصلحة النادي وسعادة جمهور الاتحاد العظيم.. دُمتم أسياد البلد".