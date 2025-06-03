شكرا لقرائتكم خبر عن عقيقة فهد وبطولة دوري وجائزة الهداف.. أسبوع السعادة فى حياة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

يعيش إمام عاشور لاعب وسط الأهلى حالة من السعادة خلال الأيام الأخيرة، فبعد أيام قليلة من احتفاله بالتتويج ببطولة الدوري العام مع الأهلي بعد التربع على قمة جدول الدوري برصيد 58 نقطة، وكذلك حصد لقبي، الهداف وصانع الأهداف، احتفل نجم القلعة الحمراء بعقيقة ابنه فهد.

إمام عاشور يحتفل بعقيقة نجله فهد بعد انتهاء الموسم الكروي

ورزق إمام عاشور في 15 أبريل الماضي بمولوده الثاني والذي أطلق عليه اسم فهد، بعد ابنته الأولى كتاليا، غير أن انشغال نجم الأهلي بخوض المباريات مع الفريق الأحمر في تلك الفترة أجل احتفاله بعقيقة فهد حتى نهاية الموسم.

واحتفل إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، بعقيقة نجله "فهد"، في أجواء عائلية مميزة، حيث شارك جمهوره صورًا من هذه المناسبة السعيدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

نجوم الأهلي والزمالك يحتفلون مع إمام عاشور بعد تتويجه هداف الدوري

وظهر عدد من نجوم الدوري المصري من الأهلي والزمالك برفقة إمام عاشور في احتفاله بعقيقة فهد، وفي مقدمتهم، أحمد فتوح لاعب الزمالك، ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي وكذلك أشرف بن شرقي، يحيى عطية الله، مروان عطية، ومحمد هانى، وغيرهم من نجوم الفريق.

وحصد إمام عاشور لقب هداف دوري موسم 2024-2025، بعدما سجل 13 هدفاً، كما تربع على عرش قائمة أكثر اللاعبين صناعة الأهداف برصيد 7 أهداف أخرى.



إمام وبن شرقي ويحيى عطية الله



امام وزوجته ومروان عطية



إمام وزوجته



امام وفتوح



امام عاشور من عقيقة ابنه



امام عاشور وزوجته



زوجة امام عاشور

قائمة الهدافين:

1- إمام عاشور: 13 هدفاً

2- أسامة فيصل: 12 هدفاً

3- ناصر منسي: 11 هدفاً

4- يا أنور: 10 أهداف

5- وسام أبو علي: 10 أهداف

6- محمد علي بن حمودة: 9 أهداف

7- إبراهيم عادل: 8 أهداف

8- شادي حسين: 8 أهداف

9- فيستون ماييلي: 8 أهداف

10- محمود زلاكة: 8 أهداف

11- عمرو ناصر: 8 أهداف

12- صلاح محسن: 8 أهداف



صانعي الأهداف:

1- إمام عاشور: 7 أهداف

2- أحمد قندوسي: 7 أهداف

3- محمد الشيبي: 6 أهداف

4- إبراهيم عادل: 6 أهداف

5- عمر جابر: 6 أهداف

6- فخري لاكاي: 6 أهداف