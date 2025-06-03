شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس: الدورى من حق بيراميدز ونركز على التتويج بكأس مصر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تحدث دودو الجباس لاعب بيراميدز،على تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، للمرة الأولى في تاريخ النادي قائلاً:" ما حدث هو تكليل لمجهود السنوات الماضية وليس الموسم دا، وهذا الموسم كنا مصدقين ان احنا هنعمل حاجة كبيرة ونحقق بطولات وعشان تبني فريق بطل هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت، وبطولة كأس مصر الموسم الماضي منحت لاعبي بيراميدز الثقه في التتويج ببطولة دوري ابطال أفريقيا".

أضاف الجباس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:" رأيت العديد من الأشياء طوال مسيرتي وكل مرحلة لها متطلبات معينة، واوضة اللبس بها تفاصيل معينة، في تفاصيل كتير تحتاج إلى اصحاب الخبرات، انا بالنسبالي مش في مرحلة لعب انا قدمت الكثير ولعبت كأساسي في جميع الاندية التي لعبت بها".

تابع:" أنا اهم حاجة هي استقرار فريق بيراميدز وتحقيق بطولات، انا سعيد بتواجدي وسط هذه المجموعة التي بها طموح، وكل ما يحتاج مني من دقائق اقدم المطلوب مني على اكمل وجه، وطبعا بحب ممدوح عيد لتواجده وسط مجموعة ناجحين ومنظومة بيراميدز ليست اشخاص معينة انما أشخاص قادرين على تحقيق النجاح".

وواصل:" عقب هذا الموسم لم احسم قراري سواء بالاستمرار او الاعتزال ولكن انا قادر على العطاء لمواسم تالية في الملاعب ونادي بيراميدز هو بطل الدوري الممتاز هذا الموسم بصرف النظر عما حدث فمينفعش حد يقول انتوا خسرتوا مباراتين او غيره، ولكن احنا نافسنا لاخر مباراة".

وأضاف: احنا مخسرناش الدوري كورة ولكن هناك عوامل اثرت على استمرار المنافسة وهناك شئ خارجي بشهادة الجميع، ولا يوجد اتفاق بشان الاحتفال عقب مباراة سيراميكا كان لابد من مساعدة رابطة الاندية لبيراميدز بسبب نهائي إفريقيا".

وأكمل:" احنا مبسوطين باللي وصلناله ومن حقنا نفرح لان احنا وصلنا بعد تعب وطوينا صفحة افريقيا من اجل تتويج بطولة كأس مصر واحنا اعتدنا على الضغط وهحاول نسيطر على مشاعرنا من اجل التتويج بكأس مصر، وسنحتفل شوية انهاردة بليل ببطولة افريقيا، وانا مبسوط بوضع بيراميدز وسط الكبار واحلى كلمة بسمعها تستاهلوا الحصول على افريقيا من الناس، والناس مقدرة جيدا فيما وصلنا له".

وأختتم:" محدش هياخد مكان الاهلي او الزمالك، ونتمنى ان تكون جميع الفرق في مستواها المعهود، وانا عايز كل الفرق في مستواها ومين قال ان الفلوس هتعمل فرقة،هذا الوقت هو المناسب لرحيل ابراهيم عادل لأوروبا، ويستاهل لانه افضل لاعب في مصر هذا الموسم، وهو بيبقى قاعد معايا في الاوضة، وهو نضج كثيرا وافضل من زيزو وإمام عاشور، ولا يقارن بأي لاعب واللعب في كأس العالم شرف كبير، ولعب الاهلي هذا الموسم في كأس العالم للاندية شرف لمصر".