شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب باستاد القاهرة قبل مواجهة بيراميدز بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعى باستاد القاهرة ، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز بنهائى كأس مصر.

ويدخل الزمالك معسكر مغلق اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره بيراميدز بنهائى كأس مصر، بأحد الفنادق القريبة من الاستاد، استعدادا للمباراة التى تقام في الثامنة والنصف من مساء بعد غد الخميس بإستاد القاهرة الدولى.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الحالي، والتي ستجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

يسعى الزمالك لتحقيق بطولة الكأس حتى يتوج ببطولة خلال الموسم ، بعد وداع الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، بينما يرغب بيراميدز في تحقيقلقب كاس مصر للعام الثانى على التوالى.

وأنهى الزمالك مشاركته فى بطولة الدورى المصرى محتلا المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما أنهى بيراميدز البطولة فى الوصافة بالمركز الثانى برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلى المتوج باللقب.