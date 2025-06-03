شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يواجه البحرين وديا للمرة الثانية يوم 11 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة الأول "رجال"، بقيادة مديره الفنى الجديد ماركو بونيتا، نظيره البحرينى فى ودية ثانية يوم 11 يونيو الجارى استعداداً لبطولة العالم المقرر إقامتها فى الفلبين سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية أولى مع نظيره البحرين غدا الأربعاء .

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للرجال، التي تقام فى العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

جدير بالذكر أن الخبير الإيطالي ماركو بونيتا حرص بنفسه على متابعة جميع اللاعبين في الدوري المصري وتابع بشدة المحترفين في أوربا والدوريات العربية وكذلك مجموعة الكبار والناشئين واستطاع الإستقرار على القائمة النهائية التى يتم تجهيزها من الآن للمشاركة في بطولة العالم بالفلبين.