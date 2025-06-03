شكرا لقرائتكم خبر عن رضا هيكل يشترط التعاقد مع صفقات سوبر للعودة لـ طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اشترط رضا هيكل لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك الذى خاض مؤخرا تجربة إحتراف فى كان الفرنسى التعاقد مع صفقات سوبر بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة ، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا .

يأتى رغبة هيكل فى تعاقد الفريق مع لاعبين سوبر حتى ينجح فى المنافسة على الألقاب الموسم المقبل حتى لا تحمله الجماهير المسئولية وحده .

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

و يطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم و عدم المشاركة الأفريقية ، و تحقيق بطولة وحيدة و هى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى .