شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3-6-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي الخلود السعودي، من أجل إيجاد حل لأزمة سفر المالي اليو ديانج مع بعثة الفريق.

الزمالك : عقد الجفالى بدون شروط جزائية

كشف مصدر بنادى الزمالك أن عقد أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول بالنادى لا يتضمن شرط جزائى حال رحيل اللاعب عن الفريق.

الأهلي يتواصل مع الخلود لحل أزمة ديانج.. واللاعب عرض التنازل عن راتبه

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي الخلود السعودي، من أجل إيجاد حل لأزمة سفر المالي اليو ديانج مع بعثة الفريق الأحمر غدا الأربعاء إلى أمريكا، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الزمالك يعسكر اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز بنهائى كأس مصر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكرا مغلقا اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة نظيره بيراميدز بنهائى كأس مصر.

بيراميدز يتقدم بالشكر للرئيس السيسى على تهنئته بالفوز بدورى الأبطال

أصدر نادى بيراميدز بياناً رسمياً يتوجه من خلاله بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تهنئته للفريق السماوى، بعد تتويجهم مؤخراً ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

توقف الدورى 25 نوفمبر بسبب مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا وكأس العرب

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إيقاف مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 نوفمبر المقبل.

نهاية عقد زيزو مع الزمالك.. شوبير يكشف الموعد

كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات موقف أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك، وموعد انتهاء عقده مع الفريق.

محمد مصيلحى يرفض التراجع عن الاستقالة رغم تمسك المجلس ببقائه

أكد مصدر مقرب من محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه رفض التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها منذ يومين.