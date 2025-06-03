شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى اتفاقه مع سهيلة خالد لاعبة الزمالك لتدعيم صفوف سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادى الاهلى الاتفاق بشكل جدى مع سهيلة خالد لاعبة فريق يد الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يستمر لمدة 4 مواسم .

وإنتهى الأهلى من كافة إتفاق التعاقد مع اللاعبة و يتبقى الإعلان الرسمى فى جود خالد لاعوضى مدير النشاط الرياضى .

خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا ، أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 29-18 في نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية، ليكتفي الأهلي بتحقيق الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.

وتعد هذه البطولة الثانية التى يخسرها سيدات يد الأهلى امام بترو اتلتيتكو، حيث سبق وخسر أمام الفريق الأنجولى منذ أيام قليلة كأسالسوبر الأفريقي بنتيجة 25-14.