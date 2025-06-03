بطولة رولان غاروس: سابالينكا تثأر من جنغ وتبلغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - باريس : ثأرت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، من البطلة الأولمبية الصينية جنغ تشينوين الثامنة، وبلغت نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بالفوز عليها 7 6 (7 3) و6 3 الثلاثاء على ملاعب رولان غاروس.

وردت سابالينكا اعتبارها من الصينية التي أقصتها في منتصف أيار/مايو من ربع نهائي دورة روما الألف نقطة، لتبلغ نصف النهائي للمرة الثانية فقط في البطولة الفرنسية والحادية عشرة في البطولات الكبرى المتوجة فيها بثلاثة ألقاب حتى الآن في أستراليا (2023 و2024) وفلاشينغ ميدوز (2024).

وتلتقي البيلاروسية في نصف النهائي الفائزة بين البولندية إيغا شفيونتيك الخامسة وبطلة الأعوام الثلاثة الماضية والأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثالثة عشرة.

وتطرقت سابالينكا بعد فوزها السادس على الصينية من أصل سبع مواجهات بينهما، إلى الخسارة في ربع نهائي روما بالقول "خلال الدورة السابقة، كنت متعبة جدا. كنت في الواقع سعيدة لخسارتي المباراة لأني كنت بحاجة إلى فترة راحة قصيرة قبل خوض رولان غاروس. اليوم، كنت أكثر جاهزية بدنيا".

ولم تظهر ابنة الـ27 عاما هذه الجاهزية في بداية المباراة، إذ وجدت سابالينكا نفسها تركض خلف النتيجة، لكنها استفادت من كثرة الأخطاء المباشرة لمنافستها الصينية (31) كي تعود إلى الأجواء وتحسم المجموعة الأولى بشوط فاصل سيطرت عليه تماما.