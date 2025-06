شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال مرشح للرحيل عن الأهلي والانضمام إلى سيراميكا بالميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي حسابات نادي سيراميكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب من حسابات الأجهزة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الماضي، حيث لم يشارك اللاعب بالشكل الكافي وكان يتواجد على دكة البدلاء، ولم يشارك سواء فى مركز الظهير اليمن أو الجناح اللذين يجيد اللعب فيهما.

ولم يحسم الأهلي موقفه من التخلي عن عمر كمال من عدمه في الصيف الحالي، على أن يتم حسم الأمر من قبل خوسيه ريبيرو المدير الفني، سواء ببقاء اللاعب أو الموافقة على رحيله، وإن كان التوجه العام لدى مسئولي القلعة الحمراء هو الإبقاء على اللاعب باعتباره البديل الأول لمحمد هاني الظهير الأيمن الأساسي.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو الجارى استعداداً لهذه البطولة العالمية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.