شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يطمئن على جاهزية دونجا مع الزمالك بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

حرص أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق الزمالك ، على الاطمئنان على نبيل عماد دونجا ومدى جاهزيته لمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بنهائي كأس مصر، والمقرر لها بعد غد الخميس.

وتعرض دونجا للإصابة في مباراة فاركو التي أقيمت السبت الماضي في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وتم استبداله بين شوطي المباراة.

وكشف الجهاز الطبي للفريق أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع، وعدم وجود أي كسور أو شرخ في الضلوع.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون جاهزاً لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر بعد غد الخميس لحسم بطل الكأس، يدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا.