شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز مصطفى فتحى لمواجهة الزمالك فى نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق بيراميدز ، بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، على تجهيز مصطفى فتحى لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر لها بعد غد الخميس باستاد القاهرة.

ويأتى تجهيز مصطفى فتحى في ظل غيابه عن مباراتي الذهاب والإياب بنهائي دورى أبطال أفريقيا بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

ويأمل يورتشيتش في تجهيز اللاعب خاصة أنه سيكون من أبرز مفاتيح اللعب في مواجهة نهائي الكأس نظرًا لإجهاد معظم اللاعبين.

ويقام نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك الخميس المقبل 5 يونيو، على أن تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي، بعد تأجيلها لمدة نصف ساعة بسبب وقفة عرفات.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعدما كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.