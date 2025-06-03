شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يجتمع بلجنة الحكام اليوم عبر "زووم" لحسم طاقم نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعقد أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام، اجتماعا عبر تقنية "زووم" اليوم، الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة لحسم طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

وتأكد إقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصري، حيث لم يطلب الزمالك وبيراميدز استقدام طاقم أجنبي للمباراة المرتقبة.

واتفق اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة ، مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية على تجديد عقده موسما واحدا ليستمر فى رئاسة اللجنة فى الموسم المقبل 2025 - 2026.

وكان رويز وقع عقداً مع اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر، وبعد انتهائه فاتح اتحاد الكرة الخواجة فى التجديد وتم الاتفاق على التجديد موسما واحدا ليستمر رويز فى إدارة اللجنة.

فى السياق ذاته، توجه أوسكار رويز إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى فريق إدارة الحكام التابعة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لبدء التحضير لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة فى الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وأكد أوسكار لاتحاد الكرة أنه ضمن فريق محاضرى الحكام الرئيسيين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحد المعاونين للسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالفيفا، وسيتواجد رويز خلال الفترة المقبلة في الولايات المتحدة للمشاركة في تحضيرات بطولة كأس العالم للأندية، والمشاركة في الإشراف على معسكر الحكام المختارين لإدارة مباريات البطولة