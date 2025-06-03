شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لـ سيراميكا بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة تامر مصطفى استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأربعاء باستاد الإسماعيلية، فى ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

ويضمن فريق الإسماعيلى الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره سيراميكا باستاد الإسماعيلية الساعة الثامنة مساء الأربعاء فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر، وفي نفس الموعد ستقام مباراة البنك الأهلي وإنبي على استاد القاهرة الدولي.

أما عن مباريات الإياب، فستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلي على ملعب استاد المقاولون العرب، وفريق إنبي سيواجه البنك الأهلي على استاد بتروسبورت، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

كما تقرر إقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 يونيو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.