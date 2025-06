شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي قبل المشاركة بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

استقر خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، على رفع الحمل البدني والجرعات التدريبية التي يؤديها الفريق الأحمر، ورفع حالة الاستعداد القصوى قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو الجاري، حيث يسافر الفريق الأحمر إلى أمريكا غدا الأربعاء.

وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للأهلي، تطبيق نظام "اليوم الكامل" في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، بهدف تواجد اللاعبين أكبر وقت مُمكن داخل النادي، حيث يرغب المدرب الإسباني فى التعرّف على لاعبي الأهلي عن قُرب وزيادة الانسجام بين القدامى والجدد وتكثيف علاقتهم مع الجهاز الفني الجديد، بما يُساهم في زيادة التفاهم بين جميع أفراد المنظومة حتى ينعكس ذلك على أداء الفريق في الملعب.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو الجارى استعداداً لهذه البطولة العالمية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.