شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

البنك الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة، 2-0 في لقاء الذهاب، و1-0 في مباراة العودة.

وأنهى فريق البنك الأهلي مسابقة دوري 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بعد منافسة قوية في الأسابيع الأخيرة على المركز الرابع مع المصري الذي نجح في السيطرة على هذا المركز برصيد 42 نقطة.

وتأهل فريق إنبي إلى نصف النهائي بعد الفوز على حرس الحدود في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0، ثم الهزيمة في لقاء العودة بنتيجة 1-0.